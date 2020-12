Nye regler rammer danskere

Det bliver i fremtiden yderst svært for klubber i dansk fodbold at sende spillere til England.

På grund af Brexit indføres der nye arbejdsregler i England, hvor klubber får sværere ved at hente spillere uden for Storbritannien.

Nu skal spillere fra EU leve op til visse krav for at kunne få en arbejdstilladelse - en såkaldt GBE - i England, og de krav handler blandt andet om antal landskampe og antallet af kampe i den hjemlige liga, da det via et pointsystem afgøres, hvem der kan komme ind, og hvem der ikke kan.

For Danmark er det et problem, at Superligaen er rangeret ringe - faktisk i det næstdårligste lag - så spillere i Superligaen får få point i det engelske transfersystem, selv om de spiller fast i dansk fodbolds bedste række.

Og det betyder, at man reelt skal være fast A-landsholdsspiller for at kunne spille i England.

- Åbne grænser og arbejdskraftens fri bevægelighed har en værdiskabende effekt, det var jo selve idéen med Europas indre marked. I fodboldsammenhæng har England været tæt på kulturelt.

- Det er et sprog, alle danskere kan tale og forstå, og det har været et sted, danske klubber kunne sælge deres spillere, siger forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut, Rasmus K. Storm, til Tipsbladet og forklarer:

- Regulering af adgangen til sådan et marked har en negativ indflydelse på dansk fodbolds muligheder for at sælge spillere, og dermed også på prissætningen af spillerne fra Superligaen. Det er svært at sætte beløb på, men jeg kan kun forestille mig, at det er skidt.

- Det kan være, at der på sigt kommer nogle undtagelser for professionel sport, men lige nu står EU og Storbritannien jo stejlt overfor hinanden i Brexit-forhandlingerne.

De nye transferregler, der altså træder i kraft fra 31. december 2020, ventes at blive kigget efter igen inden sommervinduet, og derfor kan det på sigt blive nemmere for danske spillere at komme ind i England, da Superligaen måske flyttes op i en bedre niveau, der giver flere point til dem, der spiller fast.