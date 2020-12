Nye transferregler i England: Får stor betydning for klubberne

Danske Frederik Alves Ibsen ventes at skifte til West Ham United fra Silkeborg IF, når efterårssæsonen i 1. division er forbi, og det bliver vigtigt for Alves Ibsen at skifte inden 31. december 2020. Selv om han ikke officielt kan registreres til at spille i West Ham før i det nye år, kan aftalen med de to klubber gå igennem inden årsskiftet, og så får Alves Ibsen ingen problemer med at få lov at arbejde i England.

Problemet kommer for spillere som Frederik Alves Ibsen, når vi går ind i det nye år, for her ruller hele det engelske fodboldsystem nye regler for transfers ud. Regler, som skyldes Storbritanniens farvel til EU. Det såkaldte Brexit. Her bliver det langt sværere at få arbejdstilladelse.

Premier League, EFL og det engelske fodboldforbund er nu blevet enige om regler for, hvordan det skal se ud, når de i England fremadrettet vil købe spillere. Det oplyser Premier League på sin hjemmeside.

For alle uden for Storbritannien skal have tilladelse til at spille i England - en såkaldt GBE - når der bliver sagt farvel til EU. Man har i dag noget af det samme, når det kommer til spillere fra ikke EU-lande.

Det nye bliver, at spillere bliver tildelt nogle point, når man skal vurdere, om de kan spille i England.

Der er forskellige parametre, blandt andet A- og U-landskampe. Hvilken kvalitet den sælgende klub har, hvilken liga den sælgende klub spiller i, og hvordan den liga klarer sig europæisk. Det handler også om, hvor mange klubkampe spilleren har på cv'et, og hvor mange minutter det er blevet til.

Derefter gøres det samlede pointantal op, og enten kan spilleren spille i England eller ej. Er man lige under det nødvendige pointantal, kan man få sin sag vurderet af et panel, der måske kan give tilladelse alligevel.

Interessant er det også, at det fremadrettet bliver meget sværere for engelske klubber at rekruttere de største talenter rundt om i verden. Fremover må Premier League-klubber kun hente seks U21-spillere pr. sæson, der ikke er fra Storbritannien eller allerede på kontrakt hos en klub i Storbritannien. I januarvinduet må man maksimalt hente tre pr. klub.

Derudover kan engelske klubber i fremtiden heller ikke hente spillere på 15, 16 eller 17 år. En spiller skal altså være fyldt 18 år, før han skifter til England.

De nye restriktioner er måske også med til at forklare, hvorfor klubber som Chelsea og Manchester City indgår samarbejder med og køb af udenlandske klubber. Eksempelvis er Manchester City-ejerne gået ind i klubben Troyes. Dermed kan man 'kontrollere' de bedste unge talenter i Frankrig ved at få dem til Troyes, og herfra kan man så flytte de bedste videre til City.

I tilfældet med Frederik Alves Ibsen ville danskeren næppe kunne få en GBE, hvorfor det altså er vigtigt for ham, at Silkeborg og West Ham bliver enige om en transfer, der træder i kraft inden den 31. december. Også selv om spilleren først kan registreres til at spille i klubben fra det nye år.

De nye transferregler fra England er allerede blevet godkendt af de relevante politiske parter.

