Officielt: Harry Kane skifter til Bayern München

Harry Kane kom til Tottenham som en dreng og forlader som en klublegende.

Nu er det officielt, at den 30-årige angriber skifter til Bayern München.

Det skriver klubben i et opslag på sin hjemmeside, og det bekræfter spilleren på sin Twitter-profil.

Kane har underskrevet en fireårig aftale, og han glæder sig til at tørne ud for sin nye klub:

- Jeg er meget glad for at være i Bayern. Det er en af de største klubber i verden, og jeg har altid sagt, at jeg gerne ville skifte og bevise mit værd på det højeste niveau.

- Bayern er karakteriseret af en vinderkultur - det føles rigt godt at være her.

Transferen har trukket i langdrag, og et kort øjeblik lignede det, at Harry Kane havde fået kolde fødder.

Annonce:

Blokerede for lægetjek

Torsdag skrev The Athletic, at Tottenham havde accepteret tyskernes bud på 745 millioner kroner, men at man blot manglede Kanes endelig accept.

Her kunne Sky Sports dog meddele, at landsholdsanføren var kommet i tvivl og genovervejede skiftet til de tyske mestre.

Men som forventet accepterede han aftalen, og fredag fløj han til lægetjek i München.

Det var dog ikke uden drama, da Sky Sports fredag morgen kunne meddele, at Tottenham ikke ville lade ham flyve, selv om Kane sad i bilen på vej mod lufthavnen.

Senere på dagen fik han dog tilladelse og kom afsted til sit lægetjek.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Harry Kane har scoret 58 mål i 84 kampe for England og blev den mest scorende spiller ved EM i 2018. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

United var interesseret

Transfersagaen har trukket overskrifter hele sommeren, siden Bayern første gang lagde et bud på 520 millioner for Kane midt i juni.

Tidligere har rygterne ellers svirret om, at Manchester United ville hente englænderen til Old Trafford, men som bekendt endte det med at blive danske Rasmus Højlund, der trak det længste strå.

Siden sin debut for Tottenham i 2012 er det blevet til 435 optrædener, 280 mål og 64 assists for Nordlondon-klubben.

Tre gange er han blevet den mest scorende spiller i Premier League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skal du se FC Københavns returopgør i Champions league-kvalifikationen mod Sparta Prag? Det kan du eksklusivt på Ekstra Bladet ved at klikke her