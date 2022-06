Officielt: Jon Dahl er ny træner i Blackburn Rovers

Ekstra Bladet har tidligere kunnet berette om, hvordan Jon Dahl Tomasson var favorit til trænerposten i Blackburn Rovers.

Nu bekræfter klubben det på sin hjemmeside og sociale medier.

- Det har været en lang proces, men vi er rigtigt glade for endelig at have sikret en så ung og ambitiøs træners tjeneste, siger klubbens direktør, Steve Waggott, i pressemeddelelsen.

- Hans arbejde med at udvikle spillere samt en kultur, der består i at give alt til klubben, er præcis det, vi har brug for på det her tidspunkt, fortsætter han.

Den 45-årige dansker har været uden job, siden han besluttede sig for at forlade svenske Malmö FF i slutningen af 2021 efter at have ført klubben til to mesterskaber.

- Jeg er virkelig stolt og spændt på at tage over som cheftræner i Blackburn Rovers - en klub med så meget tradition og ambition, siger Jon Dahl Tomasson i pressemeddelelsen og fortsætter.

- Vi har et ungt hold her og også et godt akademi. Ejerne har en klar vision, som er at udvikle spillere og blive en bæredygtig Premier League-klub over tid. Så jeg er virkelig glad for at blive involveret i dette spændende kapitel i klubben.

For en måneds tid siden sagde Blackburn farvel til Tony Mowbray efter fem år som træner i klubben. I den netop afsluttede sæson blev det kun til en ottendeplads i den næstbedste række i England, Championship.

Ifølge de engelske medier konkurrerede Jon Dahl med norske Kjetil Knutsen og Ronny Deila om posten.

Men det blev altså den tidligere danske landsholdsspiller, som den traditionsrige klub ville have.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jon Dahl Tomasson og Remy Reijnierse arbejde tæt sammen i Malmö, og nu fortsætter duoen i Blackburn. Foto Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Han får dog selskab af nuværende assistenttræner i Malmö, Remy Reijnierse. Han skal være ny assistenttræner i Blackburn under Tomassons vinger, som han ligeledes var i den svenske klub.

Jon Dahl bliver styrmand for en trup, der anses for meget talentfuld. Ambitionerne i Blackburn er høje, og vi må se, om danskeren kan få holdet tilbage i Premier League, hvor den tidligere har været fast inventar.

