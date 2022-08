Officielt: Newcastle smadrer transferrekord

Så skete det endelig.

Svenske Alexander Isak er ny mand i Newcastle United.

Det oplyser klubben på Twitter.

Newcastle oplyser ikke, hvor meget de har punget ud for den 22-årige angriber, men flere anerkendte fodboldmedier - heriblandt engelske The Athletic - beretter, at svenskeren skifter til den engelske traditionsklub for et beløb i omegnen af 520 millioner danske kroner.

Derfor er der tale om en historisk handel. For Newcastle har aldrig brugt så mange gysser på at få en fodboldspiller til klubben.

Newcastles tidligere transferrekord lå på 200 millioner kroner, men det har den saudi-arabiske kronprins Mohammed bin Salman, der er en del af den nye ejerkreds, nu været med til at slå.

Svenske Alexander Isak skal nu konkurrere mod new zealandske Chris Wood og engelske Callum Wilson om en plads i startelleveren hos cheftræner Eddie Howe.

Wilson har i skrivende stund scoret to kasser i tre kampe for 'The Magpies', mens Wood fortsat har sin første sæsonscoring til gode.

Newcastles fik sidste år nye stenrige ejere, og i spidsen sidder Saudi-Arabiens kronprins læs mere om hans brutale gerninger - her.

