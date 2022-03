OL-legende og tidligere Liverpool-formand vil byde på Chelsea

Atletiklegenden Sebastian Coe har sluttet sig til den britiske forretningsmand Martin Broughtons forsøg på at købe fodboldklubben Chelsea.

Det skriver avisen The Mirror onsdag.

Broughton er tidligere bestyrelsesformand for Liverpool. Han leder i dag det private investeringsselskab Sports Investment Partners og står samtidig i spidsen for et konsortium, der forsøger at overtage Chelsea fra russiske Roman Abramovich, som siden 2003 har ejet klubben.

Sebastian Coe er præsident for World Athletics, og han var i 2012 chef for OL i London. Ifølge det britiske nyhedsbureau PA vil han blive en del af Chelseas bestyrelse, hvis Martin Broughton lykkes med at overtage klubben.

The Mirror skriver, at tilføjelsen af Sebastian Coe er en markant styrkelse af buddet fra Martin Broughton.

Forretningsmanden annoncerede allerede i weekenden sin intention om at købe Chelsea. Det konsortium, han står i spidsen for, forventes at afgive dets bud i løbet af de næste 48 timer, skriver BBC.

Ingen af personerne i konsortiet ønsker at oplyse til BBC, hvem der finansierer buddet.

Sebastian Coe kalder over for nyhedsbureauet PA Martin Broughton for 'den helt rigtige mand til at lede Chelsea'.

- Men vigtigst af alt så er han lige som mig en livslang Chelsea-fan og sæsonkortholder til Shed End (tribune på Chelseas hjemmebane, red.), siger Coe.

Tidligere onsdag kom det frem, at ejerne af baseballklubben Chicago Cubs, Ricketts-familien med Tom Ricketts i spidsen, også har tænkt sig at byde på Chelsea.

Den amerikanske familie har dannet en investorgruppe med rigmanden Ken Griffin, der er stifter af hedgefonden Citadel, som sammen vil lægge et bud.

Ifølge BBC har over 20 selskaber udvist seriøs interesse i at købe Premier League-klubben fra Roman Abramovich.

Russeren blev i sidste uge underlagt sanktioner af den britiske regering, som mener at have bevis for hans forbindelse til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Chelsea-ejeren har selv afvist forbindelsen, men har alligevel fået indefrosset sine midler.

Det satte hans planer om et salg på pause, og i stedet skal et eventuelt salg ifølge AFP ske under det britiske finansministeriums opsyn.

Chelsea har fået tilladelse til at fortsætte med at udbetale løn på en særlig licens, men må hverken sælge nye billetter til sine hjemmekampe, trøjer eller andet merchandise.

Klubben må heller ikke købe eller sælge spillere.

Chelsea er af erhvervsmagasinet Forbes blevet rangeret som den syvende mest værdifulde fodboldklub i verden med en værdi på 3,2 milliarder dollar. Det svarer til knap 22 milliarder kroner.