Oprykningsfest stak af: Ejer betalte alt

Det var bestemt ikke billigt for Hollywood-stjernen at flyve holdet til Las Vegas

Der har været liv og glade dage i Wrexham i England de seneste uger.

Først rykkede klubben - som er ejet af Ryan Reynolds og Rob McElhenney - op i League Two, mens der efterfølgende løb en vild oprykningsfest af stablen i Las Vegas i USA.

Og det var alt andet end billigt for de to Hollywood-navne at flyve spillerne over atlanten.

Det afslører målmanden Ben Foster i podcasten 'The Fellas Podcast' ifølge Daily Mail.

- Jeg tog på en tur til Vegas, og jeg kan love dig for, at det var hårdt. Måden, som Rob og Ryan havde arrangeret det for os på, var noget, som jeg aldrig har set før, siger den tidligere Premier League-keeper og fortsætter:

- Vi ankom, gik direkte i bad og klædte om. Så tog vi videre på restaurant, inden vi sluttede på en natklub. Alle omkostningerne var betalt.

De to stjerner ejer klubben. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Den 40-årige englænder tilføjer videre, hvor meget Ryan Reynolds og Rob McElhenney måtte hive op af lommen for at gennemføre den vilde tur til Las Vegas.

- Det må have været minimum i omegnen af 4,3 millioner kroner. Det må det have været, fordi der var sørget for det hele.

Wrexham har allerede meldt ud, at klubbens mål for den kommende sæson er at rykke direkte op i League One, som er Englands tredjebedste fodboldrække.