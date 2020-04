Overfaldet af maskerede røvere i sit hjem

Den tidligere Chelsea og Arsenal-stjerne Ashley Cole blev tilbage i januar udsat for et voldsomt røveri i sit hjem af maskerede røvere

Tilbage i januar blev den tidligere fodboldspiller Ashley Cole udsat for et voldsomt røveri i sit hjem i Fetcham, der ligger lidt uden for London.

Den tidligere forsvarsspiller fik 21. januar i år ubudne gæster i sin millionvilla, det skriver flere engelske medier, bla. The Mirror.

Hændelsen er meldt til politiet, der er i gang med at undersøge røveriet, der har efterladt Ashley Cole 'chokeret'.

- Vores efterforsking er fortsat i gang efter et voldsomt indbrud i Fetcham 21. januar hvor indbrudstyve brød ind af husets bagdør omkring kl. 21.45.

- De mistænkte gennemsøgte ejendommen, før de slap væk med en mængde smykker. De beskrives som bærende camouflagetøj, handsker og elefanthuer

- Vores opklaringsarbejde er påbegyndt, og vi vil fortsætte med at afsøge alle muligheder for en opklaring, siger en talsmand fra Surrey Politi.

Ashley Cole fra sin tid i Chelsea. Her fejrer han en scoring med den nuværende Chelsea træner Frank Lampard. Foto: Vincent Thian/AP

Røveriet skulle have været særligt voldsomt i følge flere kilder.

Flere naboer skulle efter sigende også have fortalt engelske medier om at være blevet afhørt af politiet.

Ashley Cole bor i et lukrativt område uden for London, hvor de velhavende passer sig selv og deres ejendom.

Det har derfor vakt stor bekymring, at et voldsomt røveri skulle være foregået i deres nabolag.

Ashley Cole nåede i sin aktive karriere at repræsentere blandt andet Arsenal og Chelsea. Derudover nåede han at spille 107 landskampe for det engelske landshold.

Han stoppede endeligt sin aktive karriere i august sidste år og er nu ungdomstræner i Chelsea. Han fungerer derudover også som fodboldekspert på engelsk tv.

Se også: Contes regime: Eriksen må bøje sig

Se også: Bøde til FCK - og advarsel til Ståle

Se også: Dansk budskab over Wembley: - Fantastisk gestus

Se også: Godt nyt for trænerlegende