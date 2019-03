Overgreb på 15-årig: Eks-landsholdsspiller fri før tid

Seks år bag tremmer.

Sådan lød dommen til den tidligere engelske landsholdsspiller Adam Johnson, da han i marts 2016 blev dømt for seksuel omgang med en 15-årig pige og for såkaldt grooming, der handler om at manipulere et andet menneske.

Men nu lader det til, at den tidligere Manchester City-, Sunderland- og Middlesbrough-spiller efterhånden kan se en ende på sit fængselsmareridt.

Ifølge engelske The Sun er det planen, at Adam Johnson løslades 22. marts i år, og dermed slipper han med godt og vel tre års afsoning - altså halvdelen af dommen.

Det er ikke atypisk, at gerningsmænd ender med ikke at afsone hele den straf, de bliver idømt. Ifølge de engelske myndigheder er det normal procedure, at man automatisk løslades, når halvdelen af straffen er afsonet.

Adam Johnson i selskab med Wayne Rooney og James Milner under en af Johnsons 12 landskampe for Three Lions. Foto: AP

Johnson erkendte under retssagen at have kysset pigen og manipuleret hende, men afviste at have begået yderligere seksuelle overgreb.

Det var på forhånd ventet, at Adam Johnson som feteret Premier League-spiller ville få det svært bag tremmer - særligt med et overgreb på en mindreårig pige på samvittigheden.

Allerede få måneder efter fængslingen løb de første historier da også ind om, at han blev overfaldet i fængslet efter nogle uoverensstemmelser med en medinsat.

Adam Johnson spillede 12 landskampe for England og var fortsat en profil for den daværende Premier League-klub Sunderland, da han i februar 2016 erkendte sig skyldig i to forhold - og efterfølgende blev fyret i klubben. Ligesom også Adidas rev sponsorkontrakten med Johnson i stykker.

Ifølge The Suns oplysninger skulle 31-årige Adam Johnson være fuldt bevidst om, at han ikke har en fremtid i engelsk fodbold.

Indtil sin løsladelse sidder han spærret inde i fængslet HMP Moorland i South Yorkshire.

Adam Johnson i aktion for Sunderland. Han blev fyret i februar 2016. Foto: AP

