Overvandt kræft to gange: Nu er han gudhjælpemig tilbage igen!

Professionel fodboldspiller er ikke til at slå ud. To gange er han vendt tilbage til livet og fodbolden efter kræftdiagnoser

Der var respekt hele vejen rundt på Crown Oil Arena i Rochdale lillejuleaften, da Joe Thompson kom på banen efter 72 minutter mod Walsall.

Kampen i League 1 - Englands tredjebedste række - var velsignet med hans genopstandelse i fodboldmæssig forstand, efter han havde været ude af spillet siden marts.

Og de fleste havde vel ikke regnet med, at 28-årige Thompson nogensinde ville komme igen, efter han for anden gang i livet havde fået konstanteret lymfekræft.

Første gang var i 2013. Det overvandt han og vendte retur til fodbolden året efter. Dengang var det også lymfekræft.

I foråret var den gal igen. Kræften var vendt retur.

- Der har været gjort et stort stykke arbejde bag lukkede døre. Jeg er meget glad for at være tilbage på banen, sagde han efterfølgende til BBC's radiostation.

Det har været en lang og sej kamp, hvor det bestemt ikke er gået frem hver dag. Han har dog insisteret på at ville overvinde den forfærdelige sygdom igen.

- Jeg er ikke ude efter sympati. Og der er da heller ingen på træningsbanen, der har holdt igen med tacklinger. Så meget kan jeg sige, sagde han i interviewet.

- I seks uger kunne jeg stadig mærke efterveerne fra kemoterapien og behandlingen. Jeg kom stille og roligt igen via godt arbejde fra fysioterapeuten, og så handlede det om 'lad os nu se, om du kan gå lidt' og siden cykle og endelig 'lad os se, om du kan løbe', fortalte han.

Joe Thompson har spillet mere end 100 kampe for klubben, hvor han fik sin fodboldmæssige opdragelse frem til 2012. I fire år repræsenterede han flere andre mindre engelske klubber, inden han i 2016 vendte hjem til Rochdale.

