Pædofil træner sendt 24 år i fængsel

Den tidligere ungdomstræner i Southampton og Peterborough Bob Higgins blev onsdag i sidste uge idømt 24 års fængsel efter at være kendt skyldig i 46 overgreb på ungdomsspillere over en periode på 25 år

Endnu en pædofil ungdomstræner i England er blevet sendt bag lås og slå i meget lang tid.

Onsdag i sidste uge fik 66-årige Bob Higgins nemlig udmålt sin straf, efter at han for knap tre uger siden blev kendt skyldig i 46 seksuelle overgreb på i alt 24 teenage-drenge i perioden 1971-1996, hvor han var ungdomstræner i fodboldklubberne Southampton og Peterborough.

24 år og tre måneder skal Higgins afsone, og dommer Peter Crabtree ved Winchester Crown Court var meget klar i sin tale, da han fældede dommen:

- Et stort antal drenge idoliserede dig og var parate til at gøre - og gjorde - alt for at nå deres drømme om at blive professionelle fodboldspillere.

- Du opmuntrede mange af dem til at behandle dig som en faderfigur. For flere af drengene, der er vokset op uden en far og derfor var sårbare, havde det en gennemgribende effekt, sagde dommer Crabtree, da han læste dommen op.

Bob Higgins ankommer maskeret til retten i Winchester, der ligger lidt nord for Southampton. Foto: Andre Matthews/Ritzau Scanpix

Selv fortrak Higgins ikke en mine. Heller ikke da flere af ofrene i retten gennem tirsdagen og onsdagen læste erklæringer op om, hvordan Higgins havde behandlet dem.

Higgins er den seneste i en række af ungdomstrænere fra England, der har fået dom for pædofili.

De første anklager blev rejst i efteråret 2016, da den tidligere professionelle fodboldspiller Andy Woodward fortalte sin historie fra Crewe. Det kostede den tidligere træner Barry Bennell 31 års fængsel for 50 forseelser.

Efterfølgende er den tidligere Newcastle-træner George Ormond blevet idømt 20 års fængsel for adskillige pædofile forhold gennem 25 år, og for en måneds tid siden faldt der dom i en sag mod den tidligere Celtic-ungdomstræner James McCafferty. Seks år og ni måneders fængsel fik han for at være fundet skyldig i 11 anklager om misbrug.

