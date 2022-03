Pernille Harder brænder banen af

Torsdagen kandiderer til den værste i Chelsea Football Clubs ellers lange historie.

Men mens de blå stadig forsøgte at fordøje den britiske regerings beslutning om at sanktionere Roman Abramovich langt ud i den engelske kanal, lykkedes tingene på banen.

Både på dame- og herresiden var der sportslig succes, da mørket havde lagt sig over de britiske øer.

Mest opmærksomhed fik Andreas Christensen og co., der på udebane besejrede Norwich City 3-1 ganske overbevisende.

Men på en dag, hvor en af nok flere sponsorer valgte at trække sig, leverede kvinderne en lige så sikker sejr på 4-1 over West Ham i Women's Super League.

Og her var det i den grad med en dansker i hovedrollen, for Pernille Harder brændte banen af. Især før pausen.

Lukkede med hovedstødsmål

Hun åbnede med et hovedstød på stolpen tidligt i kampen, inden hun efter 21 minutter bragte Chelsea på 1-0 med en lækker venstrefodsafslutning rundt om Hammers' målmand, der var uden chance.

Da Niamh Charles et par minutter senere gjorde det til 2-0, var det såmænd på forarbejde af Harder, inden danskeren selv gjorde det til 3-0 efter en god halv times spil på hovedstød.

West Ham fik reduceret kort efter pausen, men den australske stjerne Sam Kerr lukkede og slukkede til 4-1 efter 63 minutter.

Og hvor kollegaerne på herresiden må se mesterskabet ende i Manchester City (eller Liverpool måske?), står Harder og co. med gode chancer for at vinde titlen, selvom Arsenal fører med fem point. Chelsea har spillet to kampe færre.

Skal være en gensidig proces

Efter kampen forsøgte manager Emma Hayes at sætte ord på den situation, Chelsea befinder sig i nu:

- Vi bliver nødt til at give klubben tid til sammen med DCMS (Department for Digital, Culture, Media and Sport, red.) at vurdere betydningen af sanktionerne.

- Der må være en gensidig proces mellem klubben og dem i processen, så vi kan finde en måde at styre klubben - og eksistere i denne tid.

- Det er vigtigt, vi kontrollerer, hvad vi kan, og når vi træder ind på fodboldbanen, er det for os det øjeblik, hvor vi koncentrerer os om at tage point til tabellen.

- Vi har alle en million spørgsmål, og jeg slås ikke med ting, jeg ikke kan få kontrol over.