Philip Zinckernagel bekræfter: Skifter til Watford

Fodboldeventyret fortsætter for den danske angriber, Philip Zinckernagel, der nu skifter den bedste norske række ud med den næstbedste engelske.

Han bekræfter således i en sms overfor Ekstra Bladet, at han i morgen bliver officielt medlem af Watfords trup i The Championship.

Bodø/Glimt og Philip Zinckernagel vandt overbevisende det norske mesterskab den seneste sæson.

Zinckernagel har haft en strålende sæson i Norge. Foto: Ritzau Scanpix

Nu er den danske profil, der blev kåret til sæsonens bedste i Norge, altså med til at jagte et comeback til Premier League for nedrykkerne, der lige nu ligger nummer fem.

Også tyrkiske klubber var ifølge norske medier ude efter danskeren, hvis aftale udløber i dag, men han ville angiveligt kun spille i England eller Tyskland.

Den offensive spiller har en fortid i SønderjyskE, HB Køge og Helsingør. De seneste to sæsoner har han spillet i Bodø/Glimt.

Klubben er i denne sæson blevet mester med hele 26 sejre i 30 kampe og 19 point ned til nummer to, Molde.

Zinckernagel stod for imponerende 19 mål og 24 oplæg i 28 kampe.

