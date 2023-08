PL-stjerne suspenderet: - Som at være i fængsel

- Det er som at være i et fodbold-fængsel.

Sådan lyder ordene fra den suspenderede Brentford-stjerne, Ivan Toney, om livet i karantæne fra fodbolden.

Ventetiden indtil 17. januar 2024 tager hårdt på ham, og i 'The Diary Of A CEO'-podcasten skyder han også med skarpt efter det britiske fodboldforbund.

- Hele fodboldverdenen går meget op i folks mentale helbred, og så gør FA (fodboldforbundet, red.) det her og skubber mig væk, siger han.

- Men det er ikke sådan, at jeg vil have folk til at have ondt af mig. Det er faktisk det sidste, jeg vil have.

Thomas Franks Brentford er kommet flyvende fra land i Premier League. Gad vide, hvor gode de havde været med Toney på toppen? Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

232 regelbrud

I maj måned fik Ivan Toney en otte måneder lang karantæne for overtrædelser af det engelske fodboldforbunds regler om betting.

Rigtig mange, faktisk.

Angriberen var sigtet for 262 brud på reglerne i en periode fra 2017 til 2021, hvor han erkendte 232 af dem, som han nu er i gang med afsone sin straf for.

Straffen betyder, at han ikke må spille for Brentford indtil 17. januar, men 17. september kan han få lov til at træne med sine holdkammerater igen.

Det glæder han sig til.

- Det gør virkelig ondt ikke at være omkring træningsbanen. Jeg ved bare, at jeg træner hårdere, når jeg er der. Og det er ikke en fed følelse at have, siger Toney.

- Det er mig en gåde, at jeg ikke engang må være på træningsbanen. Men jeg tæller dagene indtil jeg kan træne og være omkring gutterne igen.

Ivan Toney var i storform sidste sæson, hvor han lavede 20 ligamål i 33 kampe for danskerkolonien Brentford.