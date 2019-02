Pogba og Rashford nedlægger Chelsea

Manchester United er klar til kvartfinalen i FA Cuppen.

Det kan manager Ole Gunnar Solskjær blandt andre takke den franske midtbanestjerne Paul Pogba for. Pogba både scorede og lagde op til et mål, da United vandt den svære udekamp i London med 2-0 over Chelsea.

Det er den anden store skalp i turneringen, Manchester United tager. I runden inden slog United konkurrenten Arsenal ud.

Chelsea var bedst i kampens indledning, men formåede ikke at få udbytte af overtaget. Det blev kostbart efter en halv time, da gæsterne tog føringen.

Med et perfekt indlæg fandt Paul Pogba spanieren Ander Herrera, der forholdsvis ugeneret kunne heade bolden ind bag sin tidligere Athletic Bilbao-holdkammerat Kepa i Chelsea-målet.

Chelsea manager Maurizio Sarri tjekker sit ur. Er tiden ved at rinde ud for ham på Stamford Bridge? Foto: Ritzau Scanpix

Minuttet inden pausen fik Chelsea så endnu en spand koldt vand i hovedet, da Pogba fordoblede målscoringen.

Franskmanden viste større vilje end forsvarsspillerne, da han kastede sig frem til Marcus Rashfords indlæg og scorede med hovedet.

Chelsea havde en stor overvægt af boldbesiddelse i første halvleg, og billedet gentog sig i anden halvleg. Når Eden Hazard og co. nærmede sig målet, blev det dog aldrig helt farligt for United og reservemålmand Sergio Romero.

Danske Andreas Christensen har haft en mere fremtrædende rolle hos Chelsea i diverse cupkampe, men han måtte se mandagens nederlag fra bænken.

Wolverhampton, Millwall, Crystal Palace, Manchester City, Swansea, Watford og Brighton blev i weekenden klar til FA Cuppens kvartfinaler.

