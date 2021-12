Politi undskylder drab på fodboldspiller

Knap seks måneder efter, at betjenten Benjamin Monk blev fængslet for manddrab på den tidligere Premier League-stjerne Dalian Atkinson, kommer politiet med en skriftlig undskyldning til den tidligere angribers familie.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC Sport.

Den nye overkonstabel ved West Mercia Police, Pippa Mills, blev ansat i september - tre måneder efter retssagen mod politibetjenten Benjamin Monk blev afsluttet - og hun skriver således i brevet:

- En politiuniform giver ikke betjente immunitet til at opføre sig ulovligt eller misbruge deres beføjelser, står der blandt andet i undskyldningen.

- Ben Monks opførsel var i direkte modstrid med politivæsenets standarder og adfærd og underminerede forståeligt nok offentlighedens tillid.

Drabet på Atkinson fandt sted i Telford i i Shropshire, hvor West Mercia Police er ansvarlige.

Fodboldstjernen døde i en alder af 48 år, efter den engelske betjent Monk havde dræbt ham med strømpistol, spark og slag i august 2016.

Ifølge vidneudsagn blev ordensmagten tilkaldt, da Atkinson truede sin far. Monk forsøgte at pacificere den tidligere fodboldspiller med en elektrochokpistol, og strømmen resulterede i, at Atkinson fik hjertestop i ambulancen på vej til hospitalet.

Benjamin Monk var den første betjent i 30 år, der blev dømt for manddrab i West Mercia Police.

