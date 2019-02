Politiet bekræfter: Salas lig er fundet

Efter en længere eftersøgning og efterfølgende bjærgning melder myndighederne nu ud, at liget af fodboldspiller Emiliano Sala er blevet bjærget.

Det bekræfter politiet i Dorset på sin hjemmeside.

- Liget, der torsdag den 7. februar blev bragt til Portland, er identificeret som den professionelle fodboldspiller Emiliano Sala. Salas familie er blevet underrettet.

- Vores tanker er hos dem i denne svære tid, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Flyet forsvandt 21. januar med Emiliano Sala og piloten David Ibbotson om bord. Argentineren var på vej fra sin tidligere klub Nantes til Cardiff, der netop havde købt angriberen.

Så langt nåede han dog aldrig. Luftfartsmyndighederne mistede kontakten med det lille fly ud for kanal-øen Guernsey, og selv om der blev ledt intenst i dagene derefter, blev vraget først fundet i weekenden.

Allerede dagen efter blev det bekræftet, at et lig var identificeret inde i flyet - det viser sig så nu at have været Emiliano Sala, der altså blev 29 år.

Der var dog næppe nogen, der havde forventet at finde Sala i live. Efter blot tre dages søgen i dårligt vejr meddelte politiet, at de havde opgivet at finde ham i live - at der nu var tale om en bjærgningssituation snarere end en redningsaktion.

Efter Salas forsvinden og formodede død begyndte det juridiske slagsmål mellem de to klubber, Nantes og Cardiff.

Cardiff havde nemlig købt angriberen for knap 127 millioner kroner, men valgte ikke at overføre den første rate, mens undersøgelserne af ulykken stadig pågik.

Det fik Nantes til at forlange et beløb på knap 50 millioner kroner øjeblikkeligt overført. Det juridiske slagsmål er stadig i gang.

Flere steder har folk lagt blomster for at ære Emiliano Sala. Foto: AP/Ritzau Scanpix

