Politikere tordner mod United: I er ulækre

Hvis Manchester United ender med at velkomme den suspenderede angriber Mason Greenwood tilbage i førsteholdstruppen, kan de regne med massiv modvind fra flere engelske politikere.

Fredag kunne The Athletic bringe en historie, der fortalte, at Manchester United er i gang med kategorisere eksperter, politikere og journalister efter, om de ville være fjendtlige eller støttende.

Og her er altså en række politikere, der allerede har meldt sig på den fjendtlige side af sagen:

'I er ulækre', 'det er forfærdeligt, 'en skamplet på klubben', 'dette er ikke bare en PR-krise', 'hensynsløst og farligt' og 'I burde ikke engang overveje det her,' lyder det blandt andet fra politikerne.

Den britiske tv-vært Rachel Riley har også meldt ud, at hun ikke vil kunne støtte Manchester United, hvis Greenwood bliver i klubben.

Lugter af en Greenwood-retur

Det er ikke officielt meldt ud, hvad fremtiden for Mason Greenwood og Manchester United bliver.

Men ifølge The Athletic har Uniteds administrerende direktør, Richard Arnold, angiveligt fortalt sin stab, at det er planen, at angriberen skal indlemmes i truppen igen.

Manchester United har allerede forberedt sig på en detaljeret plan omkring, hvordan stjernen skal præsenteres tilbage i truppen.

Herfra skulle man have søsat en plan, hvor man har linet interviews op, forberedt sig på, hvad folk i klubben skal svare, når de bliver spurgt ind til Greenwood, og forberedt billeder af Greenwood i United-træning.

Men der er altså endnu ikke faldet en officiel udmelding. En udmelding, der ellers skulle være kommet inden 3. august, men den deadline er udsat.

Mason Greenwood har spillet 129 kampe og lavet 35 mål og 12 assists for Manchester United.