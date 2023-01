Potter under pres: Fanprotest i ydmygelse

Graham Potter er under pres i Chelsea, hvor fansene vendte sig mod manageren, da London-klubben blev skilt ad mod Manchester City

Graham Potter har mistet magien i storklubben Chelsea.

Hvis ikke det stod lysende klart efter de seneste ni kampe mod engelsk modstand, hvor det blot er blevet til én sejr, ja, så blev det udstillet søndag aften, da Manchester City ekspederede Chelsea ud af FA Cup'en.

Pep Guardiolas tropper ydmygede Potter og co. i processen.

Graham Potter så fortvivlet til, da hans Chelsea-hold blev kørt over mod City. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

4-0 vandt Citizens i en kamp, hvor City kunne have vundet med det dobbelte, hvis de gad. Bl.a. holdt Guardiola sit norske målmonster, Erling Haaland, i snor på bænken kampen igennem.

- Resultaterne over en kort periode har ikke været positive. Man kan finde undskyldninger og kigge efter årsager eller sige, det ikke er godt nok.

- Begge dele er korrekt. Det er klart, vi lider som hold, og det er ikke rart at være, hvor vi er lige nu, sagde Graham Potter på pressekonferencen efter kampen ifølge Football London.

Der var ikke meget at klappe af. Det mente hverken Azpilicueta eller Chelsea-fansene. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Fans vendte sig mod Potter

Det tog næsten en time for Chelsea at få en afslutning mod Manchester City. Kort derefter begyndte de 7000 medrejsende Chelsea-fans at synge navnene på forgængeren Thomas Tuchel - og også Roman Abramovich, som ellers ikke fortjener stor applaus disse tider.

Selv om Potter havde travlt med at mindste ydmygelsen, så hørte han udmærket fansenes sange.

- Vi kan ikke gøre andet, end at gøre vores job bedre og arbejde hårdere. Vi forstår supporternes frustrationer, men vores job er at passe vores job. Der er altid andre meninger, kritik og negativitet, men det er en del af udfordringen, lød det fra den pressede manager.

Lalalala! Graham Potter havde lyst til at trylle sig et andet sted hen end Etihad søndag aften, men han hørte fansenes protester alligevel. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

For halvandet år siden vandt Chelsea Champions League-finalen med 1-0 mod Manchester City. Nu er Chelsea på tiendepladsen i Premier League. 19 point efter Arsenal på førstepladsen og ti point efter Manchester United i top-fire.

Dårligste i 30 år

Ingen Chelsea-manager har samlet en dårligere pointhøst i Premier League end Potter i sine første 11 kampe de seneste 30 år ...

Læg dertil at Manchester City har sparket Chelsea ud af begge pokalturneringer for denne sæson.



'Krise' er den helt korrekt betegnelse for Chelseas tilstand. En klub, der brugte 2,3 milliarder kroner i sommerens transfervindue ...

Krisetider i den blå del af London. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Derfor er det ikke sært, at både fans og medier i London allerede stiller spørgsmål ved Graham Potters evner til at svinge tryllestaven i Chelsea.

Dumme spørgsmål

Inden søndagens FA Cup-kamp mod Manchester City skiftevis tryglede manageren om mere tid til at bygge London-klubben op og angreb journalisterne for at stille 'dumme spørgsmål' omkring hans jobsikkerhed.

Efter afklapsningen mod Manchester City virker spørgsmålene knap så dumme ...