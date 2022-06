Presset af fans: Dropper kamp

Premier League-nedrykkerne Watford havde frem mod den kommende sæson i Championship planlagt en træningskamp mod en noget opsigtsvækkende modstander.

Som afslutning på en preseason-lejr i Østrig, skulle The Hornets havde mødt Qatars landshold 10. juli. Men den kamp er nu aflyst.

Det skriver BBC.

Beslutningen om at spille mod oliestaten fik fansene i Watford op i det røde felt, og det har klubben nu taget konsekvensen af.

- Kampen kom aldrig helt på plads, og det blev tydeligt for os, at den her kamp ikke skulle spilles. Derfor er kampplanen nu ændret, siger en talsmand for klubben.

To officielle Watford-fanklubber, Proud Hornets og Women of Watford FC, der i første omgang kritiserede kampen mod Qatar, bifalder beslutningen om at aflyse.

'WOW (Women of Watford FC, red.) og Proud Hornets er glade for, at Watford FC har lyttet til vores bekymring og aflyst kampen mod Qatar. Vi ser frem til at fortsætte vores diskussioner med klubben om spørgsmål om ligestilling, diversitet og inklusion,' lyder det i en fælles udtalelse fra fanklubberne.

Det skandaleramte VM i Qatar løber afstablen 21. november 2022.

Landet har været heftigt kritiseret for behandlingen af migrantarbejdere i forbindelse med stadionbyggerier, hvor mindst 6500 er døde.

Derudover overtræder Qatar en række menneskerettigheder, hvor blandt andet homoseksualitet er ulovligt.