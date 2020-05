Rækkerne under Premier League fastholder op- og nedrykning

Uanset hvordan afslutningen på 2019/20-sæsonen forløber i de tre rækker under Premier League - det vil sige The Championship, League One og League Two - holder man fast i op- og nedrykning.

Det meddeler English Football League (EFL), der er paraplyorganisationen for de tre ligaer.

EFL har fremsat en række regulativer om sæsonafslutningen, og det skal nu vedtages med et flertal af stemmerne i de tre ligaer. Det anses for en formalitet.

Regulativerne skal sikre, at ligaerne i de kommende sæsoner kan fortsætte med samme antal hold og samme struktur, uanset om indeværende sæson afsluttes på banen eller skrivebordet.

- En genoptagelse af 2019/20-sæsonen med det eksisterende format sikrer den sportslige integritet, bemærker EFL dog.

The Championship satser på at færdigspille sæsonen på banen, da det vil sikre klubberne store tv-indtægter. League One debatterer fortsat, om sæsonen skal genoptages, mens der er enstemmighed blandt League Two-klubberne om, at sæsonen bør afblæses.

Klubberne i League One og Two er i langt højere grad afhængig af entréindtægter frem for tv-indtægter.

Da der ikke må komme tilskuere til kampene i resten af sæsonen, kan det vise sig at blive en underskudsforretning at spille videre. Udgifter til coronatest vil blandt andet ramme klubberne økonomisk.

Mere end halvdelen af klubberne i en liga skal være imod en genoptagelse, for at sæsonen kan afblæses.

Skal sæsonen afgøres på skrivebordet, fremgår det af regulativændringerne, at slutplaceringen vil være ud fra det gennemsnitligt opnåede antal point per kamp i denne sæson.

På nuværende tidspunkt har alle hold ikke spillet lige mange kampe. Man kan heller ikke garantere, at det er tilfældet, hvis ligaerne genoptages, men pludselig må afbrydes igen. Derfor er point per kamp den mest retfærdige måde at differentiere holdene.

Foruden de direkte oprykningspladser er der sædvanligvis fire hold i hver af de tre rækker, der skal spille playoffkampe om en oprykningsplads. EFL satser på, at alle playoffkampe som minimum vil kunne spilles.

Er det ikke muligt at spille playoffkampene, vil EFL på et senere tidspunkt beslutte, hvad der skal ske med de hold, der stod til at spille playoff om oprykning.

EFL afviser, at playoff-feltet kan udvides til at gælde mere end fire hold i samme liga.