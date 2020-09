Ramt af sexskandale: Har gjort det før

Det engelske fodbold-talent Phil Foden kom i store problemer, da han og landsholdskammeraten Mason Greenwood brød alle corona-regler og inviterede to piger op på deres hotel efter Englands Nations League-kamp mod Island.

De to blev sendt direkte hjem før kampen mod Danmark, og nu har The Sun været i kontakt med en anden kvinde, som Foden har kontaktet under en landsholdssamling.

- Folk skal vide, at det ikke var en engangsforestilling. Det er sådan han er. Han prøvede det samme på mig for et år siden. Der skrev han til mig fra sit hotel, fortæller 23-årige Lucy Jones, der blev kontaktet af Phil Foden, da han var med Engalnds U21-landshold i Tyrkiet.

20-årige Phil Foden skrev til Lucy Jones gennem to uger, og hun indrømmer overfor The Sun følte sig smigret af stjernens interesse.

- Han blev ved med at kalde mig 'gorgeous', og vores beskeder begyndte at strække sig længere ud på natten. Jeg sendte ham et par billeder af mig selv i pyjamas-bukser og bh, som han virkede til at elske.

Hun brød dog kontakten med Foden med det samme, da hun fandt ud af, at Manchester City-stjernen både havde et barn og en kæreste.

Artiklen fortsætter under billedet:

Manchester Uniteds Mason Greenwood og Manchester Citys Phil Fodenblev begge smidt hjem fra den engelske landsholdssamling, efter de havde besøg af to islandske kvinder efter kampen mod Island. Foto: Hector Retamal, Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Se også: Medier: Nye detaljer i pige-skandale

Ikke nok med at Foden og Greenwood blev sendt på det første fly hjem til England efter deres dame-besøg på Island, så fik de bøder af både de islandske myndigheder og det engelske landshold.

Nadia Sif Lindal og Lara Clausen var de to islandske piger, der blev smuglet ind på det ellers lukkede hotel, hvor de engelske landsholdsspillere boede.

De anede ikke, at de to unge spillere var i karantæne og ikke måtte omgåes med omverdenen. De anede heller ikke, at Phil Foden havde en kæreste og et barn, da de mødtes med landsholdsspillerne.

I artiklen fra The Sun kan man se et billede af Foden med underbukserne halvt trukket ned om ballerne, men de to islandske piger har understreget, at der ikke skete noget intimt mellem dem og fodboldspillerne, selvom billedet godt kunne tyde anderledes.

De to spillere skal nu charmere sig ekstra ind på den engelske landstræner Gareth Southgate for at komme med i den trup, der skal til EM næste sommer.

Se også: Står frem efter skandalesag

Se også: Engelsk skandale: - Helt upassende

Se også: Skandale før storkamp mod Danmark: Inviterede kvinder på hotel