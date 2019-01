Rasende på Liverpool: - Det er en skændsel

Alt var klappet og klart. Liverpools back Nathaniel Clyne skulle til Wales og Cardiff, hvor træner Neil Warnock var klar til at tage imod sin nyerhvervelse.

Men sådan skulle det ikke gå, og i denne uge blev Clyne præsenteret hos ligakonkurrenterne fra Bournemouth på en låneaftale. Noget som Warnock er langt fra tilfreds med.

- Det er en skændsel. Jeg er skuffet over Nathaniel Clyne, da jeg kender ham og gav ham sin debut. Det er ikke kun knægten, jeg er skuffet over, men også Liverpool for ikke at ringe og fortælle det til mig, siger han Warnock til BBC.

Tilbage i 2016 var Clyne en del af Englands EM-mandskab. Foto: AP

Faktisk så den 70-årige englænder det overraskende skifte i fjernsynet.

- At se det i tv’et, når vi har gjort alt rigtigt, og de har lovet mig, at han er min spiller i denne uge, er en skændsel og mangel på klasse.

Clyne fik allerede sin debut for Bournemouth lørdag, da de tabte 3-1 på hjemmebane mod Brighton.

I Liverpool har han i denne sæson kun fået én kamp fra start, da han er blevet overhalet af unge Trent Alexander-Arnold.

Liverpool fører ligaen med fire point, mens Bournemouth er 12’er, ni point foran Cardiff på 17. pladsen.

