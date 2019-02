Raser efter skandalen: - Han er en skamplet!

Manchester City vandt endnu et trofæ søndag aften, efter de slog Chelsea på straffespark i den engelske Liga Cup - Carabao Cup.

Men vinderne fyldte ikke meget i kølvandet på triumfen, for alle snakkede om dét mærkværdige drama, der udspillede sig i slutningen af den forlængede spilletid.

Her ville Chelseas pressede manager Maurizio Sarri have keeper Kepa Arrizabalaga udskiftet til fordel for den straffesparkskyndige reserve Willy Caballero.

Men Arrizabalaga nægtede pure, mens Caballero stod klar på sidelinjen. Sarri eksploderede i raseri og var ved at udvandre fra Wembley, inden han vendte retur.

I sidste ende blev Arrizabalaga på banen. Det har fået sindene i kog hos flere eksperter.

Kepa Arrizabalaga ville ikke forlade banen. Foto: Ritzau Scanpix

- Kepa burde aldrig spille for Chelsea igen. Det burde være hans sidste kamp i en Chelsea-trøje. Han er en skamplet. Jeg har aldrig set noget lignende. Hvis jeg var Sarri, ville jeg gå. Du kan ikke blive undermineret på den måde. Hvorfor slæbte spillerne ikke Kepa af banen? Det er Kepa, der skal fyres. Ikke Sarri, lyder det fra den tidligere fodboldspiller Chris Sutton, der er ekspert hos BBC.

Tidligere Chelsea-kaptajn John Terry agerede ekspert hos engelske Sky Sports og forstod heller ikke Kepas reaktion.

- Når dit nummer bliver vist på tavlen, så skal du ud. Vis lidt respekt. Håndtér det efter kampen. Det er det sidste, spillerne ønsker i den situation, siger han ifølge Independent og fortsætter:

- Det bliver spændende at se, om Kepa spiller den næste kamp. Hvis jeg var en del af omklædningsrummet, ville jeg forvente af manageren, at han håndtere det med det samme.

Nedtoner dramaet

Sarri var på trods af sit åbenlyse raseri under hændelsen ikke klar til at tale med store bogstaver efter kampen. Det var den rigtige beslutning, at Arrizabalaga blev på banen.

Ifølge italieneren troede han, at keeperen ikke var i stand til at fortsætte på grund af den krampe, han fik kort før tid.

- Jeg misforstod problemet og indså først situationen, da lægen kom tilbage til bænken. Det var en stor misforståelse, fordi jeg forstod det som om, at han ikke kunne fortsætte.

- Jeg har snakket med Kepa, men kun for at forklare det hele, efter jeg forstod situationen, siger Sarri, der ikke får meget opbakning fra sine spillere.

- Jeg ved ikke, hvad der skete, fordi jeg var på den anden side af banen, så jeg kan ikke kommentere på det, lyder det fra Chelsea-anfører Cesar Azpilicueta.

Kepa Arrizabalaga selv læner sig op ad sin cheftræners version.

- Det var ikke min intention at gå imod chefens ordrer. Det var bare en misforståelse, fordi jeg havde snakket med lægerne to gange, og han troede, jeg ikke kunne fortsætter, lyder den strømlinede version fra den spanske keeper, der også har forklaret sig på Twitter.

Willy Cabellero måtte vente forgæves, mens Sarri ikke kunne tro sine egne øjne. Foto: Ritzau Scanpix

Manchester Citys anfører, Vincent Kompany, var dog glad for, at hans tidligere holdkammerat Caballero ikke kom på banen. Målmanden sørgede nemlig for, at City vandt samme turnering i 2016 over Liverpool på netop straffespark i 2016.

- Jeg ved, hvor god Willy Caballero er på straffespark. Sidste gang, vi vandt, vandt han den for os, så jeg ville ikke have ham på banen! Og det skete så ikke. Jeg har selvfølgelig aldrig set noget lignende. Jeg ville ønske, jeg kunne gøre det samme, hver gang jeg er blevet udskiftet, siger Kompany drilsk ifølge BBC.

City har nu vundet turneringen seks gange.

