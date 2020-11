Raser over tv-kommentar: - En skændsel

Da Manchester City og Liverpool i bragede sammen i seneste runde af Premier League, begik Kyle Walker et noget klodset straffespark på Liverpools Sadio Mané.

Det er dog ikke selve straffesparket, men i stedet en kommentar fra tv-ekspert hos Sky Sports Roy Keane, der har fyldt i de engelske medier.

Han blev spurgt ind til, hvordan Liverpool-stjernen fik straffesparket.

- Fordi han står overfor en idiot, Kyle Walker. Folk siger til mig, at han spiller godt. Det synes jeg ikke.

- Han er 30 år gammel og landsholdsspiller. Han er et trafikuheld, der bliver ved med at begå den samme slags fejl - og han bliver straffet for det, lød den stenhårde dom, mens den tidligere Manchester City-spiller Micah Richards forsøgte at gyde olie på vandene.

Kyle Walker blev svinet til af Roy Keane for forseelsen på Sadio Mané. Foto: Shaun Botterill/Ritzau Scanpix

Den kyniske vurdering fra den tidligere Manchester United-legende er langt fra faldet i god jord alle steder.

Tv-vært hos beIN Sports og tidligere BBC og Fox Sports - Richard Keys - har på sin egen hjemmeside gjort det klart, hvad han mener om Keanes kommentar.

- Hvilken skændsel, Roy. Billigt. Selv efter dine standarder. Hvordan ville du have beskrevet dit angreb på Alf-Inge Håland - en episode, der ville have gjort, at du var blevet arresteret andre steder end på banen?

Også Kyle Walkers arbejdsgiver, Manchester City, er utilfreds med Roy Keanes spydighed, skriver Daily Mail.

Klubben har ikke noget problem med eksperter, der sætter spørgsmålstegn ved spilleres handlinger på banen, men de mener, at Keane gik over stregen ved at kalde Walker en 'idiot'.

Sky Sports har ikke kommenteret Keanes udtalelse, men siger, at deres eksperter er ansat for at udtrykke deres individuelle meninger.

