Reality-stjerne med i ydmygelse af Premier League-hold

Crawley Town fra League Two, der er den fjerdebedste række i England, leverede en sand sensation søndag i FA Cuppen.

Klubben havde fornemt besøg af Premier League-klubben Leeds, der havde velkendte navne som Rodrigo, Pablo Hernández og Hélder Costa med fra start.

Der var dog ingen gæstfrihed på Peoples Pension Stadium.

Mark Wright fik lov til at lege med mod de store stjerner. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Crawley tæskede højest overraskende Leeds med 3-0 og er videre til fjerde runde i den engelske pokalturnering.

I slutminutterne havde hjemmeholdet endda overskuddet til at sende 33-årige Mark Wright på banen. Han er især kendt for reality-programmerne 'The Only Way Is Essex' og 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!'.

Leeds fik tæsk af miniputterne. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Problemerne for Leeds begyndte efter pausen, hvor Crawley efter fem minutter slog til to gange. Først gjorde cyprioten Nicholas Tsaroulla det til 1-0, inden Ashley Nadesan øgede til 2-0.

Med 20 minutter tilbage var den igen gal i Leeds-defensiven. Efter at gæsterne lykkedes med at afværge det første Crawley-forsøg, kunne Jordan Tunnicliffe til sidst sende bolden op i nettaget til 3-0.

Crawley kan nu spændt følge med i, hvem der kommer op af bowlen i fjerde runde.

