Reddet fra fiasko

Manchester City sikrede sig med hiv og sving tre point, da holdet lørdag var på besøg hos Sheffield United i Premier League.

Dermed tog mandskabet tre vigtige point i topstriden i den bedste engelske række. Inden lørdagens kamp havde det lyseblå Manchester-hold blot vundet et af sine seneste fire Premier League-opgør.

Med sejren ligger City nu på syvendepladsen med 11 point efter seks kampe.

Sheffield ligger i den helt tunge ende af tabellen på en næstsidsteplads. Det er blot blevet til et enkelt point i syv kampe.

Manchester City indledte opgøret med Riyad Mahrez og Raheem Sterling på de to kanter og med 20-årige Ferran Torres som angriber. Torres var valgt i fraværet af de skadede spydspidser Sergio Agüero og Gabriel Jesus.

Kyle Walker sendte et flot, fladt langskudsmål i kassen i første halvleg i Manchester Citys sejr over Sheffield. Walkers mål blev kampens eneste. Foto: Catherine Ivill/Reuters

Det var dog ikke de offensive kræfter, der sørgede for Citys sejrsmål. Det var i stedet backen Kyle Walker, der kom på måltavlen efter knap en halv time.

Den 30-årige forsvarsspiller modtog en bold fra Kevin De Bruyne og lagde den fint til rette for sig selv et par meter fra feltet. Herfra hamrede han til bolden, der susede fladt over i det lange hjørne.

I anden halvleg havde Sheffield United flere gode perioder, mens City havde svært ved for alvor at få spillet til at hænge sammen.

Med godt 20 minutter tilbage af kampen lagde Sheffield-nordmanden Sander Berge en bold skråt tilbage til John Lundstram. Englænderen skød mod mål på sin første berøring, men afslutningen fløj over mål.

Mod slutningen af kampen havde City også optræk til en anden scoring, men det blev ved 1-0. Dermed kunne gæsterne fejre tre tiltrængte point, mens Sheffield må ærgre sig over ikke at få noget ud af en ellers fin indsats.

