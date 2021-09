Reservespækkede giganter sejrer i Liga Cup'en

Premier League-klubberne Liverpool, Manchester City og Brentford gik tirsdag aften sikkert videre til ottendedelsfinalerne i den engelske Liga Cup.

Liverpool vandt med et reservehold 3-0 ude over Norwich i det eneste pokalopgør mellem to hold fra Premier League på tirsdagens program.

Manchester City vandt 6-1 hjemme over Wycombe, som ellers skabte kortvarigt håb om en sensation med kampens første mål.

Også danskerklubben Brentford gik videre, og det skete med en knusende sikker sejr på hele 7-0 hjemme over Oldham.

Manager Jürgen Klopp havde valgt at stille op med mange unge spillere mod Norwich, der også troppede op på Carrow Road med flere reserver.

Japaneren Takumi Minamino havde fået chancen fra start i angrebet hos Liverpool, og han kvitterede for Jürgen Klopps tillid med to mål.

Det første satte Minamino ind efter blot fire minutters spil på et oplæg af Divock Origi. Japaneren scorede også til 3-0 efter 80 minutter.

Ind imellem de to japanske mål kom Origi også selv på tavlen, da belgieren nettede fem minutter inde i anden halvleg.

Norwich kæmpede godt i det meste af kampen og var efter den skrækkelige start ved at få udlignet kort før pausen.

Men den græske angriber Christos Tzolis brændte straffesparket, som blev reddet af Liverpools reservemålmand Caoimhin Kelleher.

Jacob 'Lungi' Sørensen kom ikke i aktion for Norwich i kampen.

Riyad Mahrez scorede to mål for Manchester City, som vandt med 6-1 hjemme over Wycombe, der spiller i League One - Englands tredjebedste række.

Brandon Hanlan havde bragt Wycombe foran 1-0 efter 22 minutter, men syv minutter senere udlignede Kevin De Bruyne til 1-1.

De to øvrige City-mål blev sat ind af Phil Foden, Ferran Torres og indskiftede Cole Palmer.