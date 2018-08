Revolution på vej: Kæmpe ændring i engelsk fodbold

Når Premier League-sæsonen sparkes i gang om få uger, bliver det med et nyt, opsigtsvækkende tiltag.

For øverst i engelsk fodbold har man længe været irriteret over at se trænere for engelske klubber brokke sig gang på gang på sidelinjen under kampene.

Det har man nu fundet en løsning på, mener man.

Det engelske fodboldforbund vil i den kommende sæson i de øverste fem rækker samt i FA Cup'en og ligacup-turneringen Carabao Cup straffe trænere med advarsler, der kan give karantæne på lige fod med spillerne.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

Ligesom når en spiller optjener et vist antal karantænepoint efter et vist antal gule kort, vil det samme gøre sig gældende for trænerne.

Dog kommer trænerne ikke til at blive vist det gule kort på samme vis. Her er det nok med en mundtlig advarsel, men den tæller altså lige så meget, lyder det. Dette gælder kun i Premier League.

I resten af de pågældende turneringer vil trænerne modtage et gult eller rødt kort på samme vis som en spiller.

Fire advarsler til en træner vil resultere i karantæne, og forbundet vil slå hårdt ned på trænere, der sparker vandflasker, klapper hånligt af dommeren, forsinker spillet, går ud af det tekniske felt eller viser tegnet for VAR for at fremtvinge en video-gennemgåelse.

To advarsler i samme kamp vil resultere i et rødt kort, og der er ingen kære mor, når det kommer til karantæneudmålingen. Spillerne er vant til, at akkumulerede advarsler bliver slettet halvvejs gennem sæsonen.

Det bliver ikke tilfældet for trænerne, der nu skal passe på med den dårlige opførsel ude på bænken.

Lad det være en advarsel, José Mourinho, Jürgen Klopp, Maurico Pochettino, 'Pep' Guardiola, Maruizio Sarri og resten af trænerslænget i Storbritanien.

