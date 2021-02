Rider på en vild bølge: Danskerklub til tops i England

De tabte oprykningen til Premier League på gulvet. Så solgte de to af deres største stjerner til netop Premier League, men det har ikke stoppet Thomas Franks mandskab.

Efter en 3-1-sejr på udebane onsdag aften rykker Brentford forbi Norwich og op på førstepladsen i Englands næstbedste række.

Tre danskere scorer

- Det var en af sæsonens bedste præstationer og et af de bedste hold, vi har mødt i denne sæson, sagde cheftræner Thomas Frank efter kampen ifølge Berkshire Live.

Sejren kom i land takket være en scoring og to assists fra angriberen Ivan Toney, som også får rosende ord med på vejen fra Frank.

- I de her tætte kampe har du brug for, at de bedste spillere træder i karakter, og det gjorde Ivan Toney, siger den danske succestræner.

Ivan Toney er godt i gang med en forrygende sæson i Championship. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Thomas Frank hylder topscorer

Eksperten afslører: Ham har de færreste på radaren

Toney blev hentet i den tredjebedste række, efter klubben solgte bomberen Ollie Watkins til Aston Villa i sommer.

Det har vist sig at være en god handel for Brentford. Toney ligger nemlig i spidsen af topscorer- og assistslisten med henholdsvis 23 scoringer og ni oplæg.

Højbjergs åbne arme: Privat besked overraskede

Bankmandens Brøndby-hemmelighed

Opkald fra Laudrup ændrede alt

FCK's transferscoop: Bagom klubbens kæmpe-handel