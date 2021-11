Ronaldo i fedtefadet - nu skal han betale

Bare fordi man hedder Cristiano Ronaldo og triller rundt i fede og dyre biler, betyder det altså ikke, at man slipper for parkeringsbøder.

Ifølge det spanske medie Marca havde Ronaldo forud for derbyet mellem Manchester United og Manchester City lørdag samlet holdkammeraterne til frokost for at løfte holdånden før braget på Old Trafford.

Efter Ronaldo og co. havde nydt den gode bid mad, var den portugisiske superstjerne overrasket over synet af en parkeringsbøde i forruden af sin luksusbil.

Det vides ikke, om der er tale om denne Lamborghini Urus, som superstjernen tidligere er ankommet til træning i. Det kan også være en af de sjældne Bugattier, han er kendt for at investere i. Eksempelvis den splinternye Centodieci, der koster 70 millioner kroner. Eller den helt særlige La Voiture Noire, der kun er blevet produceret i et eneste eksemplar og derfor koster over 80 millioner kroner.

Ronaldo er tidligere ankommet til United-træning i denne Lamborghini Urus, der ses på billedet. Foto: Phil Noble / Ritzau Scanpix

Alle sammen meget dyre biler - men mon ikke United-stjernen får betalt bøden med et smil på læben?

Ronaldo slipper ikke for parkeringsbøder. Foto: Marco Bertorello / Ritzau Scanpix

Ifølge det engelske medie The Mirror havde Ronaldo også samlet holdkammeraterne for at opfordre til at stå sammen med den udskældte United-træner Ole Gunnar Solskjær, der er blevet kritiseret på det ypperste for holdets præstationer i igangværende sæson.

I weekenden er der meget på spil for begge mandskaber, når Manchester-derbyet fløjtes i gang klokken 13.30 dansk tid.

Ronaldo og co. skal forsøge at kravle sig fra en femteplads og op til top fire, hvor de gyldne Champions League-billetter uddeles.

Pep Guardiola og City ligger i øjeblikket på en tredjeplads, og de skal forsøge at mindske hullet til Chelsea, der topper den bedste, engelske række.