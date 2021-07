Rooney-kaos i Derby: Skadede egen spiller

Det var en hård weekend for Wayne Rooney, hvor problemerne hobede sig op for Derby-manageren

Der er ikke noget at sige til, hvis Wayne Rooney er lidt stresset for tiden efter en svær weekend for stjerneangriberen.



For i Championship-klubben Derby County, hvor 35-årige Rooney er træner, er der mildt sagt kaos lige nu. Den økonomisk trængte klub har kun ni seniorspillere på kontrakt to uger før sæsonstart.

For at gøre det endnu værre, måtte profilen Jason Knight udgå fra Derbys træning, da han efter en hård tackling fra manager Wayne Rooney fik en ankelskade.

Wayne Rooney, som indstillede karrieren tilbage i januar for at blive permanent manager for Derby, har deltaget i den seneste uges træning på grund af det lave antal spillere i truppen.

Den irske landsholdsspiller Jason Knight kommer ikke til at blive klar til sæsonstarten for Derby. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Koster måneder på sidelinjen

Tacklingen kommer til at sende den 20-årige irske landsholdsspiller på skadeslisten de kommende måneder.

Den britiske avis Daily Telegraph var til stede til træningen og kalder tackling en '50/50'-tackling. Over for avisen bekræfter manager Rooney omfanget af Jason Knights skade.

- Selvfølgelig er det et stort slag, alle ved, hvad Jason Knight bibringer os. Han er fantastisk spiller med stor energi, og det bliver et tab for os, men det må vi håndtere, siger Rooney ifølge avisen.

Wayne Rooney har sagt, at han vil blive i Derby på trods af klubbens økonomiske problemer. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Anmeldte billeder på sociale medier til politiet

Søndag blev der på de sociale medier flittigt delt billeder af Rooney, der sad og sov i en stol på et hotelværelse sammen med en gruppe unge kvinder efter en bytur.

Billeder, som Rooney sidenhen har politianmeldt, eftersom de blev taget uden den tidligere Manchester United-spillers samtykke.

Det skriver BBC.

Selvom billederne ikke viste, at Wayne Rooney skulle have gjort noget upassende, så er det ikke ligefrem et ideelt tidspunkt, at Rooney endnu engang kommer i mediemøllen for sine byture.

Derby County åbner sæson hjemme mod Huddersfield Town 7. august.