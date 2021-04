Ryan Giggs tiltalt for vold mod to kvinder

Den tidligere Manchester United-stjerne Ryan Giggs er fredag blevet anklaget for voldeligt overfald på to kvinder

Den tidligere Manchester United-spiller Ryan Giggs er fredag blevet tiltalt for voldeligt overfald og kontrollerende adfærd over to kvinder.

Det skriver Sky News.

47-årige Giggs, der er walisisk landstræner, skal på onsdag møde i retten ved Manchester and Salford Magistrates' Court, oplyser en talsperson for anklagemyndigheden.

Han er anklaget for voldeligt overfald på sin daværende kæreste, 36-årige Kate Greville i Giggs hjem i Worsley, Greater Manchester 1. november sidste år, ligesom han er anklaget for vold mod en kvinde, der angives til at være i 20'erne.

Derudover er han anklaget for tvang og kontrollerende adfærd overfor Greville i perioden december 2017 og november 2020.

Ryan Giggs er tiltalt for vold mod to kvinder. Foto: Ritzau Scanpix

I november sidste år blev Ryan Giggs anholdt på grund af mistanke om, at han havde overfaldet sin kæreste gennem tre år, Kate Grenville.

Siden blev forholdet udvidet til også at omhandle overfald mod en anden kvinde.

Efter anholdelsen har Ryan Giggs holdt orlov som Wales' landstræner. Han topper listen over spillere med flest kampe for Manchester United med 963 kampe.