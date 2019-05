Så er det officielt: Brøndby-helt solgt

Den danske midtbanespiller Christian Nørgaard forlader Fiorentina og skifter til Brentford i den næstbedste engelske fodboldrække.

Nørgaard har fået en fireårig kontrakt med option på et år mere, oplyser Brentford tirsdag på sin hjemmeside.

I øjeblikket træner Nørgaard med det danske fodboldlandshold i Brøndby. Han er dog ikke udtaget til de kommende EM-kvalifikationskampe, men træner indtil videre blot med.

- Christian kan spille forskellige positioner på midtbanen, men har spillet sine bedste kampe på den defensive midtbane.

- Han vil være god for omklædningsrummet og har et fantastisk mindset. Hele staben ser frem til at byde ham velkommen i truppen, når vi kommer tilbage i træning efter ferien, siger manager Thomas Frank til klubbens hjemmeside.

- Christian er en spiller, der vil passe godt ind på vores hold og hele Brentford-stilen både på og uden for banen.

- Han er teknisk god og er god til at aflevere bolden fremad. Han er også god til at bryde afleveringer og har et stærkt defensivt mindset, siger Frank videre.

Christian Nørgaard spillede kun seks kampe for Fiorentina i den forgangne sæson, hvor den italienske klub skuffende blev nummer 16 i Serie A.'

Brøndby solgte Christian Nørgaard sidste sommer for omkring 26 millioner kroner til Fiorentina. Ekstra Bladet har tidligere meddelt, at Brentford betaler 24 millioner kroner for midtbanespilleren her et år efter, men på Fiorentinas hjemmeside henviser de selv til Corriere dello Sport, hvor der står en pris på fire millioner euro - eller 30 millioner kroner og dermed en lille værdistigning.

