Paul Pogba snakker altid om at forlade Manchester United, så han kan lige så vel gøre det.

Sådan lyder det fra en tidligere fan-favorit på Old Trafford, Andrei Kanchelskis.

Paul Pogba vendte tilbage til klubben fra Juventus som den dyreste spiller i Uniteds historie i sommeren 2019. Siden har franskmanden scoret 33 mål og leveret 35 assist i 172 kampe, men skader har også sat sit præg på hans tilbagevenden.

Succesen er udeblevet for Pogba, og flere gange har han været rygtet væk fra klubben, og selv har han ikke gjort meget for at afkræfte spekulationerne.

Nu er russiske Andrei Kanchelskis efterhånden ved at være træt af de mange spekulationer om den 27-årige franskmands fremtid.

- Pogba snakker hele tiden om at forlade klubben. For mig vil det være bedre, hvis du bare tog afsted, siger den tidligere midtbanespiller til American Gambler.

- Hvis du hele tiden fortæller, at du ikke kan lide det eller det, jeg vil væk, jamen så tag væk. Gå. Væk. Slut.

Agenten er et kæmpe problem

Andrei Kanchelskis, der spillede i Manchester United i perioden 1991 til 1995, hvor det blev til 28 mål i 123 kampe og to trofæer, mener også, at Manchester United skal distancere sig fra Pogbas agent, Mino Raiola.

- Selvfølgelig er Raiola er kæmpe problem. Han siger hele tiden, at Pogba ikke er tilfreds i Manchester United.

- Hvis du ønsker at spille for Manchester United, så er du nødt til at åbne dit hjerte og give 100 procent. Det er en skam, fordi Pogba er en stor spiller.

Pogba er ikke den eneste, der får på munden af den tidligere Manchester United-spiller, der også adresserer Jesse Lingards fald fra tinderne.

Modsat Pogbas situation kalder han Lingards for uheldig, og at Manchester United bør hole på den tidligere engelske landsholdsspiller, så han kan komme tilbage på sit gamle niveau.

