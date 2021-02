Sædet brænder under Mourinho

Det startede ellers som lyn og torden for Mourinhos hold.

Efter 12 runder toppede de Premier League, og angrebsduoen Harry Kane og Heung-Min Son var utvivlsomt ligaens bedste.

Men nu ser det anderledes dystert ud for Tottenham, der kun har skrabet 11 point sammen i de 11 kampe, de har spillet, siden de var Englands førerhold.

Senest blev de udklasseret 3-0 mod Manchester City.

Ifølge Daily Mail stiger presset på holdets manager, José Mourinho, efter den længere række med dårlige resultater og en aktuel niendeplads i ligaen.

Pierre-Emile Højbjerg (th) og Tottenham har tabt fire af deres eneste fem kampe. Foto: Shaun Botterill/Ritzau Scanpix

Mourinho føler sig ramt

Ikke så ligetil

Selvom London-klubbens ledelse holder et vågent øje med Mourinho, så er det usandsynligt, at portugiseren bliver fyret i løbet af denne sæson.

ifølge Daily Mail skal klubben nemlig betale et stort millionbeløb for at komme af med den tredobbelte Premier League-vinder.

Derudover er klubbens to hovedmål til at erstatte Mourinho ikke realistiske før til sommer.

Tottenham er ligeledes ude af FA Cup'en efter et vanvittigt ni måls-nederlag til Everton.

Her er der tale om RB Leipzigs unge træner Julian Nagelsmann og Leicesters Brendan Rodgers.

Men selvom Mourinho tidligst er færdig til sommer, så skal han passe på, at han ikke 'taber omklædningsrummet.'

Flere spillere skulle i hvert fald være dybt utilfredse med hans behandling af Gareth Bale og Dele Alli.

