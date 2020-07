Sag undersøges: 'Din fede vandbøffel'

Det engelske fodboldforbund undersøger nu, om det er rigtigt, at angriberen Adebayo Akinfenwa er blevet udsat for racisme under en kamp

At Adebayo Akinfenwa er en ordentlig kleppert, hersker der ingen tvivl om. Hans størrelse alene er årsagen til, at han er et kendt ansigt i såvel Storbritannien og på det fodbold-tossede kontinent.

Nu er Wycombe-angriberen tilfældigvis også sort, og derfor er der i det engelske fodboldforbund, FA, blevet søsat en undersøgelse, der skal fastslå, om han har været udsat for racisme under en ligakamp mod Fleetwood Town så sent som mandag aften.

Ifølge Akinfenwa kaldte en ansat i staben hos modstanderen ham for en fat water buffalo – en fed vandbøffel…Angiveligt op til flere gange.

- Hvad der skulle have været en glædens og begejstringens aften, blev hurtigt forvandlet til en aften med vrede og frustration, udtaler hovedpersonen i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Ifølge den 38-årige Akinfenwa er der tale om et racistisk angreb.

Han bakkes op af sin arbejdsgiver, der ifølge eget udsagn vil slås mod alle former for diskrimination.

Akinfenwa har tidligere spillet for AFC Wimbledon. Her i 2016 mod Plymouth Argyle, da han fejrer, at holdet har vundet oprykningsfinalen til League One. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

I kamp mod Tottenham i FA Cup'ens 4. runde i januar 2017. Foto: Tim Ireland/AP/Ritzau Scanpix

Kampen var en milepæl for både Akinfenwa og Wycombe, der med 2-2-resultater mod Fleetwood Town sikrede sig adgang til oprykningsfinalen mod Oxford Town på selveste Wembley.

- Mandag aften var et af højdepunkterne i min karriere, da vi sikrede os finalepladsen. Det endte dog i vrede og frustration.

- Jeg har gennem årene oplevet en række episoder, hvor jeg er blevet kaldt ting om min vægt og farven på min hud.

- Da kampen var slut, fandt jeg ud af, at et medlem af modstanderholdet igen og igen havde omtalt mig som fed vandbøffel på en nedladende måde.

- Det dehumaniserer mig som en sort mand at sammenligne mig med en vandbøffel, et sort dyr, på en nedladende måde, skriver Akinfenwa.