Sala-flystyrt koster forretningsmand 18 måneders fængsel

Den britiske forretningsmand David Henderson skal 18 måneder i fængsel i sagen om fodboldspilleren Emiliano Salas dødsfald i forbindelse med et flystyrt for snart tre år siden.

En domstol i Cardiff har fredag udmålt straffen, efter at Henderson blev kendt skyldig for to uger siden.

Den 67-årige forretningsmand arrangerede flyveturen over Den Engelske Kanal, mens Sala var i gang med at gennemføre et skifte fra den franske klub Nantes til Cardiff.

Henderson arrangerede flyveturen med agenten Willie McKay og hyrede David Ibbotson som pilot.

Ibbotson, hvis lig aldrig er blevet fundet, havde ikke de nødvendige licenser, og Henderson er derfor dømt for ikke at overholde sikkerhedsforanstaltningerne.

David Henderson har tidligere kendt sig skyldig i at arrangere en flytur for en passager uden at have tilladelse til det.

Til februar skrives endnu et kapitel i sagen om Salas død, når Cardiff og Nantes' konflikt om transfersummen på cirka 130 millioner kroner skal afgøres hos Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Sala havde været i Nantes for at sige farvel til sine holdkammerater forud for et skifte til Cardiff, da han sammen med Ibbotson styrtede ned over Den Engelske Kanal 21. januar 2019.