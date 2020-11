Salah kan spille Atalanta-kamp

To gange er Liverpool-angriberen testet negativ, og han er med, når Liverpool onsdag kan sikre sig plads i forårets Champions League-slutspil

Mohamed Salah er klar til at spille for Liverpool på hjemmebane i Champions League mod Atalanta onsdag aften.

Han er vendt tilbage træningen efter at være testet negativ for coronavirus.

Den egyptiske angriber blev to gange testet positiv for covid-19 i landskampspausen, og han var ikke med, da Liverpool vandt 3-0 over Leicester i Premier League.

Salah trænede mandag, og Liverpool-manager Jurgen Klopp fortæller ifølge AP, at spilleren blev testet negativ i UEFA’s kontrol.

Liverpool har vundet alle tre kampe i gruppen, der også omfatter Ajax og FC Midtjylland. Vinder Liverpool over Atalanta er de klar til forårets slutspil i Champions League.

