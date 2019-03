Schmeichel bærer kisten: Nu skal VM-legenden begraves

Det bliver med den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel i centrum, når Gordon Banks mandag eftermiddag bliver stedt til hvile.

Schmeichel er en af fire målmænd, der bærer kisten, når Gordon Banks bæres ind i Stoke Minster, hvor gudstjenesten skal finde sted.

De øvrige tre er Jack Butland, Joe Hart og Joe Anyon, og de fire målmænd repræsenterer dermed de hold, Gordon Banks spillede for som aktiv; Leicester City, Stoke City, det engelske landshold og Chesterfield.

Hør Gordon Banks fortælle om sin legendarisk redning mod Pele i VM 1970. Video: Newsflare

Det skriver flere engelske medier mandag - heriblandt BBC.

Og dermed sendes VM-helten fra 1966 afsted med en ærefuld hyldest fra den fodbold-verden, han selv var en stor del af som aktiv – og i sit liv efterfølgende.

Mens Kasper Schmeichel forleden lagde følgende Instagram-opdatering på, da nyheden om Banks’ dødsfald kom ud, har Jack Butland til Stoke Sentinel sagt følgende om begravelsen.

- Jeg er sikker på, de andre gutter har det på samme måde. Det er en stor ære at deltage i den højtidelighed. Vi er taknemmelige over at have fået muligheden af Gordons familie til at denne vigtige rolle, siger Butland.

Statuen af Gordon Banks udenfor Bet365 Stadium i Stoke-on-Trent. Overdækket med halstørklæder, bannere og andet merchandise, da nyheden om hans død kom ud. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

- Det bliver selvfølgelig en utroligt følelsesladet dag, men det er samtidig en mulighed for at hylde en fantastisk mand, siger han.

Den næstbedste i det 20. århundrede

Gordon Banks var i 1960’erne blandt de absolut bedste målmænd i verden og spillede efter gennembruddet i Chesterfield størstedelen af karrieren i Leicester og Stoke i henholdsvis otte og seks sæsoner, inden karrieren gik på hæld op gennem 1970’erne i flere mindre klubber.

Han huskes i den brede offentlighed vist bedst for sine optrædener for England ved VM-slutrunderne 1966 og 1970.

I førstnævnte blev han og England på hjemmebane verdensmester efter en hæsblæsende finale mod Vesttyskland, mens han fire år senere leverede en fremragende slutrunde og blandt andet reddede Pelés hovedstød i gruppespillet i en aktion, der siden er blevet historisk.

Banks vandt desuden EM-bronze med England i ’68, ligesom han af den internationale sammenslutning af fodboldstatistikere, IFFHS, blev kåret som det 20. århundredes næstbedste målmand – kun overgået af Sovjetunionens Lev Yashin – og foran folk som Dino Zoff, Peter Schmeichel, Sepp Maier og Peter Shilton.

