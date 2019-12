Schmeichel blev den store helt: Sender Leicester i semifinalen

Kasper Schmeichel reddede to gange i straffesparkskonkurrencen, da Leicester gik videre i Liga Cuppen

Du kan se eller gense hele Liverpools semifinale-sejr ved VM for klubhold - og følge finalen mod Flamengo på lørdag lige her.

Kasper Schmeichels Leicester er blandt de sidste fire hold i den engelske Liga Cup.

Det står klart, efter at danskerens klub slog Everton i en straffesparkskonkurrence, hvor Schmeichel reddede to af forsøgene.

Den ordinære kamp var endt 2-2, og vinderen skulle dermed findes i en duel fra 11-meterpletten.

Her reddede Schmeichel Evertons to første spark fra henholdsvis Genk Tosun og Leighton Baines, mens målslugeren Jamie Vardy sparkede det afgørende straffe i nettet.

Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Manchester-klubberne United og City er også begge med, når der spilles semifinaler i turneringen.

Onsdag aften vandt Manchester United 3-0 hjemme på Old Trafford, mens Manchester City tog fra mødet med Oxford med en 3-1-sejr.

Hos Manchester United blev torsdagens kamp spillet, dagen før at Ole Gunnar Solskjær kan fejre årsagen for sin ansættelse som midlertidig manager.

Det fejrede hans mandskab ved at slå holdet fra den fjerdebedste række, men i første halvleg lurede overraskelsen, da holdene gik til pause med 0-0.

Uniteds stjerner slog dog til i anden halvleg, hvor Marcus Rashford efter en dribletur gennem Colchester-feltet hamrede bolden sikkert i mål til 1-0 og åbnede scoringen.

Ti minutter inde i anden halvleg øgede et selvmål af gæsternes Ryan Jackson Uniteds føring til 2-0, før Anthony Martial lukkede og slukkede med et nemt mål til 3-0.

Tirsdag gik Aston Villa videre til semifinalerne med en 5-0-sejr over et purungt Liverpool-hold, da alle Liverpools stjerner var i Qatar til VM for klubhold.

