Schmeichel hudfletter United-stjerne: Han er et problembarn

Peter Schmeichel mener, at Paul Pogba er et problem for Manchester United, og han kritiserer den franske stjerne voldsomt efter holdets kamp mod Arsenal. Det fortæller den danske United-legende til engelske Stadium Astro.

- For en spiller af hans kaliber var det skuffende. Jeg forstår ikke, hvad hans rolle på holdet er. Selv når Ole (Ole Gunnar Solskjær, red.) lavede udskiftninger og satte Pogba længere frem på banen, skete der ikke det store. Der var kun to gode afleveringer fra Pogba og ikke 15 gode, og det ser jeg som et stort problem. Han får så meget opmærksomhed, men det er lidt som om, at han er et problembarn for holdet, siger Peter Schmeichel.

- Når du har en på dit hold, der får så meget opmærksomhed, er vi også nødt til at vide, hvad hans rolle på holdet er, og hvad han kan gøre for holdet. Jeg synes, spillerne omkring ham er gode nok, siger han.

Paul Pogba skal forbedre sig markant på Manchester Uniteds hold, mener Peter Schmeichel. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Kampen mod Arsenal var Paul Pogbas første kamp i Premier League i næsten en måned efter en mindre skade. Men franskmanden gjorde ingen forskel på banen, og der er især et punkt i spillet, hvor Pogba skal forbedre sig markant, mener Peter Schmeichel.

- Måden bolden flyttes rundt på når Pogba er med på holdet, er anderledes i forhold til den fart, bolden bliver flyttet rundt, når han ikke er på holdet. Og det er noget, som jeg synes, de er nødt til at arbejde med.

- Når Pogba er med på banen skal de have mere fart i spillet. Han bremsede helt ærligt spillet og spillede bolden mere bagud i de første 25 minutter, lyder kritikken fra den danske United-legende.

Paul Pogba har længe været rygtet væk fra Manchester United og er flere gange blevet sat i forbindelse med et skifte til Real Madrid. Hans kontrakt udløber næste sommer.

