Scorer nyt job

Som aktiv vandt Brian Laudrup EM med Danmark, optrådte for storklubber som Bayern München, AC Milan og Chelsea og lagde fodbold-Skotland for sine fødder.

Siden har landsholdslegenden optrådt som både ekspertkommentator på tv og reklamesøjle for et bettingfirma, og nu er han klar til at prøve kræfter med et nyt job.

Således afslører Brian Laudrup lørdag på sin Instagram-profil, at han fremover skal skrive klummer for engelske Daily Mail.

'Jeg er meget glad for at meddele, at jeg er blevet en del af Daily Mail Sport som ugentlig klummeskribent,' skriver Brian Laudrup og fortsætter.

'Jeg ser frem til at dele mine holdninger og meninger om skotsk og europæisk fodbold.'

Brian Laudrup optræder allerede som ekspert hos Discovery, hvor han blandt andet kommenterer landsholdets kampe. Han kan nu overføre noget af den erfaring, han har hentet på tv, i sit nye job som skribent.

Som aktiv nåede Brian Laudrup at repræsentere Brøndby, Bayer Uerdingen, Bayern München, Fiorentina, AC Milan, Rangers FC, Chelsea, FCK og Ajax.

Han er desuden noteret for 82 landskampe for Danmark, hvor det blev til 21 mål.

