Se klippet her: Hiver penis frem efter afgørende mål

Glæde over et afgørende mål kan udtrykkes på mange måder.

Tirsdag aften valgte en Newcastle-fan at vise sin tilfredshed ved at hive de ædlere dele frem fra gemmerne.

Premier League-klubben havde dummet sig ved kun at spille 0-0 hjemme mod Oxford United fra League 1, som er Englands tredjebedste række. Derfor var der tirsdag omkamp på League 1-klubbens hjemmebane Kassam Stadium.

Favoritterne fra Newcastle var foran med 2-0 allerede efter en halv time og styrede sikkert mod en sejr. Seks minutter før tid reducerede Oxford dog, og i 94. minut fik miniputterne også udlignet.

De to mandskaber skulle derfor ud i forlængede spilletid. I det 116. minut valgte Allan Saint-Maximin at tage sagen i egen hånd.

Franskmanden modtog bolden ti meter over midten, gik durk mod mål, tørrede to modstandere og bankede så bolden over i det lange hjørne.

Sådan kan man også juble over et sejrsmål. Foto: Screendump, Discovery Networks Danmark

De medrejsende fans gik amok - en dog lidt mere end andre, som altså valgte at hive sjoveren frem for rullende kameraer. Ganske komisk viste banden, der er mellem fans og spillere, samtidig en reklame for viagra.

Matchvinder Allan Saint-Maximin fik også øje på den noget anderledes jubel.



Me after seeing the helicopter celebration pic.twitter.com/PU1PYRJuL4 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) February 4, 2020

SE KLIPPET MED DILLER-FANEN I KLIPPET ØVERST

Med sejren er Newcastle for første gang i 14 år videre til femte runde. Her møder de West Bromwich Albion.

Du kan se alle fem mål fra kampen her:



