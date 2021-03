- Se og lær, Messi og Haaland!

Det burde være en formalitet for spillere som Lionel Messi og Erling Haaland, der kan sparke bolden i kassen fra nærmest alle vinkler.

Alligevel har vi set de to stjerner brænde vigtige spark fra straffesparkspletten, men det har Brentfords danske træner Thomas Frank en løsning på.

De skal bare gøre som Franks stjerneangriber Ivan Toney, der ligger i toppen af topscorerlisten i Englands næstbedste række.

Toney (højre) kom til fra Peterborough i sommeren 2020 og har ikke spildt tiden i Brentford. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

- Da jeg så, at Haaland brændte et straffe, så skrev jeg til Ivan, at han måtte tage en snak med ham om straffespark, jokede Thomas Frank til West London Sport, efter Toney havde sikret Brentford en 1-0 sejr mod Blackburn på en straffescoring.

- Efter jeg så, at Messi også brændte et vigtigt straffe, skrev jeg til Ivan igen. Han sagde, at han havde skrevet til Messi, men der var ikke kommet et svar, fortsatte danskeren.

Toney har scoret på seks straffespark i streg for Brentford, der indtager en fjerdeplads i Championship.

Den 25-årige angriber har scoret 27 mål i denne sæson.

