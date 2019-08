Se videoen: Her ankommer Zanka til kæmpe klub

Med to rullende kufferter foran sig, kæresten ved sin side og med ivrige fans, der vil have taget billeder, er den danske forsvarsklippe Mathias 'Zanka' Jørgensen ankommet til Istanbul.

I hvert fald viser en video fra en lufthavn præcist dette.

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı. pic.twitter.com/OIDIc4C0VZ — Fanatik (@fanatikcomtr) August 8, 2019

Efter at have taget selfies med fans sætter han sig ind i en stor mørk Mercedes med sin kæreste Nanna Marie Linding.

Skiftet er i skrivende stund ikke officielt, så på papiret er danskeren stadigvæk Huddersfield-spiller, men ifølge det tyrkiske medie Fanatik er det et spørgsmål om tid, før skiftet til Fenerbahce er officielt.

'Zanka' spillede sammen med både Jonas Lössl og Phillip Billing i Huddersfield. Alle danskerne ser nu ud til at være væk. Foto: Andrew Yates / Ritzau Scanpix

29-årige 'Zanka' rykkede i sidste sæson ned i den næstbedste engelske række, efter at Huddersfield blev udspillet i Premier League. Tidligere har han spillet i FC København og PSV i Holland.

Længerevarende aftale

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Mathias Zanka Jørgensen gået efter en længerevarende aftale med en ny arbejdsgiver, fordi han efterhånden er tæt på de 30.

Den kan han tilsyneladende få i Fenerbahce, hvor klubben tilsyneladende er parat med en tre-årig aftale med mulighed for yderligere ét år.

Mathias Zanka Jørgensen har siden foråret ledt efter en ny klub, fordi han er uønsket i Huddersfield. Han har ikke spillet ét minut siden 9. marts, selv om aftalen med klubben faktisk først står til udløb næste sommer.

Nu skal Zanka være med til at genrejse Fenerbahce, der sluttede på en skuffende sjetteplads i sidste sæson.

Det ventes, at Fenerbahce betaler et beløb i niveauet 15-18 mio. kr. for at købe den danske landsholdsspiller fri af aftalen i Huddersfield.

Tidligere har flere andre danskere heriblandt Simon Kjær været på lønningslisten hos tyrkerne, så en dansk forsvarspiller er ikke uvant for hovedstadsklubben. Derudover har Jes Høgh og Brian Steen Nielsen også været i klubben.

Sidste sæson skuffede Fenerbahce fælt, da de endte på en katastrofal sjette plads, men nu er opbygningen mod den nye sæson startet.

