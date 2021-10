Sender Arsenal videre på første boldberøring

22 sekunder. Så kort tid skulle Arsenals forsvarsspiller Calum Chambers bruge på banen efter sit indhop mod Leeds for at grundlægge Arsenal avancement til kvartfinalerne i Liga Cuppen.

Efter en målløs første halvleg viste Arsenal sig stærkest efter pausen og vandt 2-0.

Efter en første halvleg uden de store højdepunkter for tilskuerne, så skulle indskiftningen af Chambers ændre på det.

Han afløste en skadet Ben White, da Arsenal netop havde fået et hjørnesparke. Chambers løb direkte op i Leeds-feltet. Og 22 sekunder efter at være trådt inden for kridtstregen, havde han headet bolden over mållinjen.

En skidt tilbagelægning med hovedet fra Leeds-bageste mand gav Eddie Nketiah muligheden for at gøre det til 2-0 med 20 minutter igen.

Han løftede elegant bolden over den fremstormende keeper og kunne prikke bolden ind til kampens slutresultat.

Der spilles yderligere to kampe i turneringen tirsdag, mens de fem øvrige ottendedelsfinaler spilles onsdag.