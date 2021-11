Shitstorm efter smil

Harry Maguire er kommet i noget af en shitstorm efter derby-lussingen til Manchester City lørdag eftermiddag.

For dagen efter nederlaget - altså søndag - blev United-anføreren set på kendisstedet Menagerie i Manchester, hvor han fejrede sin søsters 21 års fødselsdag.

Det var journalister fra de engelske medier The Sun og The Daily Mail, der skrev historien først. The Sun berettede endda, at Maguires 'brede smil stod i stærkt kontrast til den mørke stemning omkring Old Trafford efter de seneste resultater'.

Maguires store tandpasta-smil kan ikke dække over den kritik, der rettes imod Manchester United i øjeblikket.

Flere engelske medier - heriblandt Manchester Evening News - skriver, at fans kræver cheftræner Ole Gunnar Solskjær smidt på porten efter en tid med langt fra tilfredsstillende resultater.

Manchester United ligger i øjeblikket på en sjetteplads i Premier League med ni point op til Chelsea, der fører den bedste, engelske række.

I Champions League topper man dog Gruppe F, men med to gruppekampe tilbage kan det altså ikke udelukkes, at United kan ryge ud af verdens bedste klubturnering, hvis man taber point til Villarreal og Young Boys.

Nu er der landsholdspause, og 'De Røde Djævle' skal først i aktion 20. november, når de gæster Watford.

Her kan et nederlag resultere i, at Solskjær muligvis får fyresedlen.