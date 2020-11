Sikke et mareridt

Manchester City havde i den grad lagt den seneste lille scorings- og resultatmæssige krise bag sig, da holdet lørdag tog imod Burnley i Premier League.

Fra start stod der City på det hele, og med tre scoringer før pausen havde vicemestrene reelt afgjort kampen halvvejs og endte med en sejr på 5-0.

Dermed fik den debuterende Burnley-keeper noget nær den værst tænkelige debut.

Den 24-årige nordirske landsholdsmålmand skulle forholde sig til ni afslutningen indenfor rammen, og endte altså med at lukke fem ind.

City havde ellers noget uvant blot scoret to mål i holdets seneste tre kampe, som havde givet et nederlag, en uafgjort og en smal sejr.

Sejren sender City op på ottendepladsen, seks point fra førende Liverpool. Burnley har kun et enkelt point til nedrykningsstregen og har blot nettet fire gange i ni ligakampe.

Et kig på holdenes tidligere møder i Manchester har nok givet Burnley nervøse trækninger forud for kampen. De seneste tre besøg hos Guardiolas stjernehold var således også endt med 0-5.

Allerede efter seks minutter fangede hjemmeholdet Burnley i sjælden fremdrift. Et par hurtige afleveringer gav Riyad Mahrez en afslutning i fri position, og så var City i front.

Klasseforskellen var udtalt og kunne aflæses på såvel måltavle som statistikker.

Burnley havde ikke en eneste afslutning før pausen og nød blot boldbesiddelse i 26 procent af tiden.

Holdet stod egentlig okay i den kompakte defensiv, men selv de mindste fejl eller sprækker i muren blev straffet af Pep Guardiolas mandskab.

En af dem kom, da Mahrez sneg sig fri ved Burnleys mållinje på kanten af feltet ved et indkast, mens Burnley-forsvaret stod og sov. Han satte sin direkte modstander af og sparkede bolden ind via stolpen.

City havde bolden i nettet en gang mere, men målet blev annulleret. Det stoppede dog ikke Citys scoringstrang.

Små fem minutter fra pausefløjt lagde Kevin De Bruyne en flot bold hen over Burnleys højre back, og fremadstormende Benjamin Mendy flugtede flot 3-0-målet ind i modsatte side.

Det lignede noget, der kunne blevet en grim omgang for gæsterne.

City gassede lidt ned i starten af anden halvleg, og faktisk kom Burnley frem til lidt chancer.

Det gjorde City dog også, men skarpheden manglede indtil midtvejs i anden halvleg, hvor den sidste, minimale rest af spænding blev suget ud af opgøret.

Først brød Kyle Walker igennem i højresiden, og inde i feltet blev bolden lagt til rette for Ferran Torres, som fladt gjorde det til 4-0.

Et par minutter senere blev netop indskiftede Phil Foden så spillet dybt i modsatte side. Han sendte bolden højt til bagstolpen på sin første berøring, hvor Mahrez med et let hovedstød fra kort afstand kunne fuldbyrde sit hattrick.

Det blev også til et 6-0-mål, men en tåspids fra Gabriel Jesus havde sneget sig i offsideposition, viste VAR-gennemgangen, og Burnley-keeper Bailey Peacock-Farrell undgik at blive noteret for et selvmål.

Det forblev, som forventet kan man næsten sige, til 5-0. Og dermed har Burnley tabt de seneste fire udekampe mod Manchester City med samlet 0-20.

