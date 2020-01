Sjældent set: Dansk stjerne fik stor mulighed

Efter at have varmet bænken gennem Chelseas seks seneste kampe, var der endelig spilletid til Andreas Christensen, der startede inde for Chelsea i aftenens kamp i FA Cuppen imod Championship-holdet Nottingham.



Kampen begyndte perfekt for Chelsea-manager Frank Lampard.

Fra sidelinjen kunne han se det 19-årige stortalent Callum Hudson-Odoi bringe Chelsea foran efter bare seks minutter af opgøret. Assisten blev leveret af Pedro.

Danske Andreas Christensen fik sjældne minutter på banen for Chelsea i FA Cuppen. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Efter godt en halv times spil udbyggede Ross Barkley føringen. Og dermed havde Chelsea godt styr på sagerne hjemme på Stamford Bridge.

Premier League-holdet kørte sikkert sejren i land, uden at Nottingham formåede at skabe tvivl om det endelige resultat.

Sidste gang, Andreas Christensen var på banen for Chelsea, var tilbage i begyndelsen af december. Her blev det til et 1-3-nederlag mod Everton i en kamp, hvor danskeren så skidt ud i flere situationer.

Ikke overraskende fik han dog chancen søndag i FA Cuppens 3. runde, hvor flere reserver ofte er i aktion for top-klubberne. Manager Frank Lampard foretrækker i Premier League Antonio Rüdiger, Kurt Zouma eller Fikayo Tomori i midterforsvaret.

Med fuldtid og ingen indkasserede mål til Andreas Christenen i søndagens 2-0-sejr har danskeren dog givet Lampard noget at tænke over inden Chelseas Premier League-kamp lørdag mod Burnley.

Se målene fra Chelseas sejr i klippet øverst.

